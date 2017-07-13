У Краматорську жінка кинула свого 3-річного сина у малознайомих та пішла пиячити

До краматорських поліцейських звернулася власниця помешкання в старій частині міста, яка повідомила, що в її квартирі знаходиться маленький хлопчик, якого кинула власна матір.

Напередодні у цю квартиру прийшла 28-річна краматорчанка зі своїм трирічним сином. Вона шукала колишнього чоловіка. Коли з’ясувалося, що тут такий не проживає, вона розговорилася с парою, яка там винаймала житло. Знайомство переросло у застілля. Жінка згодом, коли настала ніч, вклала сина спати, а сама, взявши гроші на чергову пляшку спиртного, нібито направилася у магазин. Але так і не повернулася.

Вже вранці пара звернулася до власниці житла по допомогу, та жінка викликала поліцейських. Правоохоронці вилучили дитину та направили до лікарні і зайнялися пошуками матері-зозулі.

Через декілька годин матір знайшли – вона сиділа в одному з міських кафе та вживала спиртні напої.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області