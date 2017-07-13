На Запоріжжі суд обрав запобіжний захід злодіям, які викрали жінку

На Запоріжжі суд обрав запобіжний захід злодіям, які викрали жінку

12:20 13.07.2017
На Запоріжжі суд обрав запобіжний захід злодіям, які викрали жінку

Судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави чотирьом зловмисникам, які 27.06.2017 в смт. Кирилівка Якимівського району Запорізької області, на автомобілі марки ВАЗ 2109, із застосуванням насилля, незаконно позбавили волі жінку, вимагаючи при цьому від неї грошової винагороди за зайняття роздрібної торгівлею у курортній зоні.

Нагадаємо, за фактом даного злочину правоохоронцями було внесено відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Згодом, завдяки спільним скоординованим заходам працівників прокуратури та Кирилівського ВП Мелітопольського ВП в Запорізькій області групу зловмисників причетних до вказаного злочину було встановлено та затримано.

Особам було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, за який їм загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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