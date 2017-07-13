Двоє людей травмовані під час зсуву ґрунту у Житомирській області

До відділення поліції надійшло повідомлення про те, що під час виконання підземних робіт двох людей присипало землею.

Працівники державної служби надзвичайних ситуацій звільнили їх з-під завалу, а медики надали необхідну допомогу.

Одного з чоловіків госпіталізовано. Поліцейські розпочали кримінальне провадження.

На місці події, куди прибули працівники слідчо-оперативної групи, встановлено, що на одній з вулиць міста товариством проводились роботи по прокладанню підземного газопроводу. Близько 17.00 стався зсув ґрунту і під масою землі опинились два майстри підприємства, 1983 та 1962 років народження. Рятувальники місцевої частини ДСНС витягли обох чоловіків, молодшого з них госпіталізували до лікарні через отримані травми. Йому надається необхідна медична допомога.

За вказаним фактом триває перевірка. Попередня правова кваліфікація події – ст. 272 (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області