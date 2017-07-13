На Донеччині родину шахраїв судитимуть за мільйонні збитки банків

Як встановило слідство, у період з 2007 по 2008 роки члени однієї родини (батько, мати та 2 доньки) отримали кредити у 3 банках. Умовою отримання коштів була передача в іпотеку банківським установам нерухомого майна.

Не бажаючи сплачувати заборгованість по кредитам та маючи на меті заволодіння отриманими грошовими коштами, члени родини, шляхом виготовлення та використання підроблених рішень суду, внесли зміни у Державний Реєстр речових прав на майно щодо реєстрації іпотеки. Зняття іпотеки дало змогу у подальшому обвинуваченим продати нерухомість третім особам.

Таким чином банківські установи втратили можливість стягнути заборгованість по кредитам, а загальна сума збитків банкам перевищила 5 млн. грн.

Наразі прокуратурою Донецької області до Краматорського міського суду направлено обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно членів організованої групи за ч.4 ст. 190 (шахрайство, вчинене групою осіб в особливо великих розмірах) та ч.3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.

Обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби Донецької області