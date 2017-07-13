На Дніпропетровщині судитимуть винуватців загибелі робітника на виробництві
На Дніпропетровщині судитимуть винуватців загибелі робітника на виробництві
Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно енергетика та машиніста екскаватора Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно спричинило загибель людей).
Встановлено, що у квітні 2016 року енергетик дільниці та машиніст екскаватора не виконали у повному обсязі заходи безпеки з підготовки робочого місця, не проконтролювали виконання правил безпеки експлуатації електроустановок, внаслідок чого помічник машиніста був смертельно уражений електричним струмом під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Наразі судовий розгляді кримінального провадження триває.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області