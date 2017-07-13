На Дніпропетровщині судитимуть винуватців загибелі робітника на виробництві

Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно енергетика та машиніста екскаватора Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно спричинило загибель людей).

Встановлено, що у квітні 2016 року енергетик дільниці та машиніст екскаватора не виконали у повному обсязі заходи безпеки з підготовки робочого місця, не проконтролювали виконання правил безпеки експлуатації електроустановок, внаслідок чого помічник машиніста був смертельно уражений електричним струмом під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Наразі судовий розгляді кримінального провадження триває.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Дніпропетровській області