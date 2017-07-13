В Одесі поліцейського та іноземця судитимуть за збут наркотиків

Одеська місцева прокуратура № 2 (Малиновський район) скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього працівника конвойної служби поліції ГУ НП України в Одеській області та іноземця.

Вказані особи обвинувачуються у незаконному придбанні та збуті наркотичних засобів у великих розмірах у місцях позбавлення волі (ч. 2 ст. 307 КК України).

Нагадаємо, що у лютому 2017 року співробітники прокуратури, Управління СБУ в області та працівники підрозділу внутрішньої безпеки поліції ліквідували злочинну схему доставки наркотиків та заборонених предметів на територію Одеського слідчого ізолятору.

У ході слідства з’ясовано, що працівник конвойної служби поліції налагодив канал поставки на замовлення ув’язнених до Одеського СІЗО наркотиків: канабісу, амфетаміну та метадону.

Слід зазначити, що поліцейський купував наркотики та психотропи у іноземця.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Малиновського відділу поліції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області