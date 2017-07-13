СБУ отримала інформацію про незаконну діяльність мережі "Глорія-Джинс"

СБУ у результаті перевірки знайшла підтвердження інформації, оприлюдненої активістами громадських організацій, щодо можливої незаконної діяльності в Україні російської торговельно-виробничої мережі «Глорія Джинс».

За отриманою інформацією, в Україні головна фабрика «Глорія Джинс» розташована в тимчасово окупованому Луганську і продовжує працювати. Це може свідчити про можливу реалізацію в українських торговельних мережах продукції, виробленої саме на тимчасово окупованих територіях із сплатою податків до бюджету псевдореспублік.

Подальша перевірка триватиме у рамках кримінального провадження.

СБ України висловлює активістам вдячність за небайдужість і заявляє, що завжди відкрита до співпраці зі зміцнення національної безпеки країни.

За матеріалами прес-центру СБУ