На Харківщині начальниця поштового відділення вигадала розбійний напад

Мешканка селища Варварівка Вовчанського району зімітувала розбійний напад на відділення «Укрпошти» та заволоділа грошима установи на суму більше 5 тисяч гривень.

Подія сталася 13 травня цього року. До Вовчанського відділу поліції із заявою про пограбування звернулася 54-річна начальник відділення «Укрпошта». Жінка розповіла, що близько 10:00 невідомий, одягнутий у камуфльований одяг та "балаклаву", зайшов до приміщення пошти та несподівано накинувся на неї.

За її словами, чоловік спочатку кинув їй в очі білий порошок, потім зв'язав їй руки і ноги скотчем та забрав із сейфу гроші у сумі близько 5 тисяч гривень. Нападник взяв ключі від вхідної двері, зачинив жінку у відділенні та зник з місця події.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що факту скоєння злочину не було, а потерпіла все вигадала. Жінка самостійно розсипала пральний порошок на робочому місці та на підлогу, розкидала предмети, зв’язала собі руки та ноги скотчем. Після цього зателефонувала своєму чоловікові та повідомила про скоєння нападу на неї.

Прибувши на допомогу дружині до приміщення пошти, чоловік викликав поліцію.

Зараз слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області