У Бердянську поліція викрила наркопритон, який утримувала рецидивістка

Раніше засуджена жінка надавала своє помешкання для вживання та виготовлення наркотичних засобів. Правоохоронці ліквідували наркопритон та вилучили наркотики.

Працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області під час проведення оперативно-профілактичної операції «Мак-2017» провели огляд помешкання в місті Бердянськ.

Встановлено, що 31-річна раніше засуджена жінка надала своє житло 32-річному громадянину для виготовлення та вживання наркотичних засобів.

За місцем мешканця зловмисниці поліцейські виявили та вилучили наркотичний засіб «екстракційний опій» загальним об’ємом 1 літр 500 мл та медичний шприц, заповнений рідиною об’ємом 3 мл (наркотичний засіб «ацетильований опій»).

Все вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області