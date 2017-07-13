У Бердянську поліція викрила наркопритон, який утримувала рецидивістка
У Бердянську поліція викрила наркопритон, який утримувала рецидивістка
Раніше засуджена жінка надавала своє помешкання для вживання та виготовлення наркотичних засобів. Правоохоронці ліквідували наркопритон та вилучили наркотики.
Працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області під час проведення оперативно-профілактичної операції «Мак-2017» провели огляд помешкання в місті Бердянськ.
Встановлено, що 31-річна раніше засуджена жінка надала своє житло 32-річному громадянину для виготовлення та вживання наркотичних засобів.
За місцем мешканця зловмисниці поліцейські виявили та вилучили наркотичний засіб «екстракційний опій» загальним об’ємом 1 літр 500 мл та медичний шприц, заповнений рідиною об’ємом 3 мл (наркотичний засіб «ацетильований опій»).
Все вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області