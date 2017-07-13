У Бердянську поліція викрила наркопритон, який утримувала рецидивістка

У Бердянську поліція викрила наркопритон, який утримувала рецидивістка

17:00 13.07.2017
У Бердянську поліція викрила наркопритон, який утримувала рецидивістка

Раніше засуджена жінка надавала своє помешкання для вживання та виготовлення наркотичних засобів. Правоохоронці ліквідували наркопритон та вилучили наркотики.

Працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Запорізькій області під час проведення оперативно-профілактичної операції «Мак-2017» провели огляд помешкання в місті Бердянськ.

Встановлено, що 31-річна раніше засуджена жінка надала своє житло 32-річному громадянину для виготовлення та вживання наркотичних засобів.

За місцем мешканця зловмисниці поліцейські виявили та вилучили наркотичний засіб «екстракційний опій» загальним об’ємом 1 літр 500 мл та медичний шприц, заповнений рідиною об’ємом 3 мл (наркотичний засіб «ацетильований опій»).

Все вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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