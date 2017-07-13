На Хмельниччині на хабарі затримано заступника директора медичного коледжу
На Хмельниччині на хабарі затримано заступника директора медичного коледжу
Прокуратурою Хмельниччини спільно з іншими уповноваженими на боротьбу із корупцією органами продовжується цілеспрямована робота з виявлення корупційних правопорушень та притягнення винних до відповідальності.
У період проведення вступної кампанії особлива увага приділяється викриттю таких фактів у сфері освіти.
Так, за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури області, співробітниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України у співпраці із слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення екзаменаційно-приймальною комісією навчального закладу.
За позитивне складання двома абітурієнтами вступних іспитів та зарахування їх до числа студентів навчального закладу заступник директора Хмельницького базового медичного коледжу вимагала хабар у сумі 4,5 тис. доларів США.
Під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди правопорушницю викрито «на гарячому» та затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а неправомірно одержані кошти вилучено.
За вказаним фактом слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування за ч.3 ст.369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України.
Також, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманій особі запобіжного заходу.
За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області