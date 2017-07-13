На Хмельниччині на хабарі затримано заступника директора медичного коледжу

Прокуратурою Хмельниччини спільно з іншими уповноваженими на боротьбу із корупцією органами продовжується цілеспрямована робота з виявлення корупційних правопорушень та притягнення винних до відповідальності.

У період проведення вступної кампанії особлива увага приділяється викриттю таких фактів у сфері освіти.

Так, за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури області, співробітниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України у співпраці із слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області в результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення екзаменаційно-приймальною комісією навчального закладу.

За позитивне складання двома абітурієнтами вступних іспитів та зарахування їх до числа студентів навчального закладу заступник директора Хмельницького базового медичного коледжу вимагала хабар у сумі 4,5 тис. доларів США.

Під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди правопорушницю викрито «на гарячому» та затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а неправомірно одержані кошти вилучено.

За вказаним фактом слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування за ч.3 ст.369-2 (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України.

На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Також, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманій особі запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області