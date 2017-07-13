На Львівщині поліція встановлює особу винуватця смертельної ДТП

Сьогодні, 13 липня, о 05:40 до Пустомитівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Давидів на автодорозі Львів – Івано-Франківськ лежить тіло людини без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу чоловіка. Це 50-річний мешканець Львова, який загинув внаслідок наїзду автомобіля.

Поліцейські встановлюють місцезнаходження транспортного засобу та особу водія, який смертельно травмував пішохода.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого. Призначено експертизи.

Правоохоронці звертаються до очевидців автопригоди! Якщо ви володієте інформацією, яка допоможе встановити особу водія та місцезнаходження автомобіля, звертайтеся у Пустомитівське відділення поліції чи телефонуйте на 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області