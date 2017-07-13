Під час пожежі на Львівщині серйозно постраждала людина

Під час пожежі на Львівщині серйозно постраждала людина

14:20 13.07.2017
Під час пожежі на Львівщині серйозно постраждала людина

13 липня о 03:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в підвалі двоповерхового житлового будинку в с. Боб’ятин Сокальського району.

На місце події оперативно виїхали рятувальники  ДПРЧ-22 м. Сокаль. Прибувши на місце події, вогнеборці одразу приступили до ліквідації займання. Завдяки професійним діям рятувальників, вдалось запобігти подальшому поширенню полум’я та врятувати житловий будинок від повного знищення вогнем.

Пожежу локалізовано о 04:33 та повністю ліквідовано о 05:04. Внаслідок пожежі отримав опіки обох рук, обличчя і шиї власник будинку, який перебуває на амбулаторному лікуванні. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 10 кв.м.

Причина виникнення займання встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області

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