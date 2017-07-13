На Херсонщині під час руху спалахнув мікроавтобус "Газель"

13 липня о 7:43 на номер Служби порятунку «101» м. Херсон надійшла інформація від очевидців про те, шо на Бериславському шосе неподалік ТРЦ «Фабрика» горить автобус Газель.

На місце події було направлене пожежно-рятувальне відділення 10-ї ДПРЧ по охороні Дніпровського району. На момент прибуття транспортний засіб був повністю охоплений вогнем. О 8:00 пожежа була локалізована, а о 8:45 ліквідована.

Встановлено, що загорання відбулось у відсіку двигуна під час руху. Автобус слідував на станцію технічного обслуговування, тож у ньому знаходився лише водій.

Попередня причина пожежі – несправність паливної системи.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Херсонській області