На Сумщині людина згоріла живцем у власному ліжку

На Сумщині людина згоріла живцем у власному ліжку

20:01 13.07.2017
На Сумщині людина згоріла живцем у власному ліжку

О 14:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від місцевих мешканців про загоряння житлового будинку на вул. Зелена у с. Божок Кролевецького району.

На місце події було направлено відділення чергового караулу 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцеву пожежну команду с. Спаське.

Подолавши відстань у 20-ть км з районного центру, вогнеборці прибули на виклик і встановили, що  в одній із кімнат помешкання полум’я охопило ліжко і підлогу на площі 2 кв. м. Існувала загроза поширення вогню на весь будинок.

О 15:10 вогнеборці локалізували пожежу, о 15:25 загоряння ліквідували. Всього на гасіння було залучено 3 чоловіки особового складу та 1 одиницю спецтехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій, 1 працівник та 1 автомобіль місцевої пожежної команди с. Спаське.

Внаслідок пожежі загинув господар помешкання 1960 р. н.

Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації опалювальної печі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Сумській області

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