У Миколаєві суд обрав запобіжний захід винуватцю смертельної ДТП

Сьогодні, 13 липня 2017 року, Центральним районним судом м. Миколаєва задоволено клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником, та обрано запобіжний захід водію, який 10 липня цього року у м. Миколаєві по вул. Садовій, 138 скоїв смертельний наїзд на 41-річного пішохода та намагався втекти, у виді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави.

Відео від Нацполіції Миколаївської області, яке облетіло засоби масової інформації, про розваги компанії молодих людей перед трагедію вражає своєю відвертою зухвалістю. Розпиття алкогольних напоїв, грубі порушення правил дорожнього руху, трагедія…..

Під час судового засідання з’ясовано, що у листопаді 2016 року 24-річний підозрюваний вже притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння (ч.1 ст.130 КУпАП), у зв’язку з чим на рік був позбавлений права керування.

Проте, 10 липня він знову сів за кермо, цього разу чужого авто, будучи нетверезим. За даними слідства, загальний гальмівний шлях автомобіля «Daewoo Lanos» становить 149 м.

У кримінальному провадження призначено ряд необхідних експертиз, у тому числі і щодо стану сп’яніння водія у момент ДТП.

Нагадаємо, за процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області слідчими поліції водію повідомлено про підозру за ч.2 ст.286 КК України ( порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області