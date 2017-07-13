Депутата сумської облради підозрюють у розбещенні неповнолітніх

Сумською місцевою прокуратурою погоджено повідомлення про підозру стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю, колишнього депутата Сумської обласної ради (2006 р.). Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 156 КК України – це вчинення розпусних дій щодо малолітніх.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 7 липня поточного року 42-річний підозрюваний, перебуваючи у дворі багатоповерхового будинку по вул. Ковпака в м. Суми, пропонував малолітнім дітям підійти до його автомобіля, за що обіцяв 100 грн. Зацікавленій такою пропозицією малечі чоловік демонстрував свій оголений статевий орган. Того ж дня збоченець повторив подібні дії з дітлахами по вул. Р.Атаманюка.

«Наразі чоловік переховується від органу досудового розслідування, вживаються всі необхідні заходи щодо встановлення його місцезнаходження, вже підготовлені процесуальні документи для оголошення підозрюваного в розшук», – зазначає в. о. керівника Сумської місцевої прокуратури Валерій Могильний.

Вказана особа не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців, 13 червня 2017 року йому було вручено повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа) КК України. Незважаючи на цей факт, підозрюваний продовжив свою злочинну діяльність, і вже 5 липня цього року прокуратурою спільно з ДФС проведено санкціонований обшук у його офісі, під час якого вилучено близько 200 тис грн готівки, печатки різних підприємств і державних органів та документацію, яка свідчить про протиправну діяльність керівника ТОВ.



За розбещення малолітніх підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області