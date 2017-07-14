Поліція Донеччини розслідує факт серйозного травмування шахтаря

На шахті «Новодонецька» 43-річний гірник отримав виробничу травму. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.

До чергової частини Добропільського відділення поліції надійшло повідомлення з медзакладу про те, що ними надано допомогу чоловікові, якого з травмами доставили з місцевої шахти.

Встановлено, що 43-річниго шахтаря було травмовано під час виконання ним гірничих робіт.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області