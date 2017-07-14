Поліція Чернігівщини розшукує двох жінок, які ошукують літніх людей

Поліція Чернігівщини розшукує двох жінок, які ошукують літніх людей

03:00 14.07.2017
Поліція Чернігівщини розшукує двох жінок, які ошукують літніх людей

Днями в сусідніх районах Чернігівської області невідомі жінки, увійшовши в довіру до стареньких, обікрали їх на кругленьку суму. У першому випадку вони представилися ворожками, у другому – соціальними працівниками.

Сучасні шахраї йдуть шляхом найменшого спротиву й «заробляють» на довірливості та необізнаності літніх людей. Так, в Носівському районі до 70-річної пенсіонерки завітали дві смагляві жінки й запропонували довірливій бабусі поворожити.

Поговоривши про минуле, сучасне та майбутнє господині, віщунки пішли геть, прихопивши з собою 9 тисяч гривень та 8 тисяч доларів старенької.

Того ж дня схожа за описом парочка зловмисниць була помічена в сусідньому Ніжинському районі. Там 77-річній господарці помешкання вони вже представилися соцпрацівниками. Покидали помешкання літньої жінки самозванці не з пустими кишенями - там лежали 10 тисяч гривень, вкрадені у господині.

В обох випадках поліція зняла відбитки пальців непроханих гостей та розпочала активні пошуки кримінального жіночого дуету.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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