У Миргороді дружина знайшла на вулиці свого жорстоко побитого чоловіка
У Миргороді дружина знайшла на вулиці свого жорстоко побитого чоловіка
За попередньою інформацією, 29-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями близько першої ночі виявила дружина.
Жінка, не дочекавшись чоловіка з роботи, пішла його шукати.
На місце пригоди дружина викликала швидку, а медики повідомили до поліції.
Чоловік перебуває на лікування у медичному закладі. Поліцією з’ясовуються всі обставини події.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 187 (розбійний напад, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).
Розпочато досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області