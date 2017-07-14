У Миргороді дружина знайшла на вулиці свого жорстоко побитого чоловіка

У Миргороді дружина знайшла на вулиці свого жорстоко побитого чоловіка

02:00 14.07.2017
У Миргороді дружина знайшла на вулиці свого жорстоко побитого чоловіка

За попередньою інформацією, 29-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями близько першої ночі виявила дружина.

Жінка, не дочекавшись чоловіка з роботи, пішла його шукати.

На місце пригоди дружина викликала швидку, а медики повідомили до поліції.

Чоловік перебуває на лікування у медичному закладі. Поліцією з’ясовуються всі обставини події.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 187 (розбійний напад, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень).

Розпочато досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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