У Кривому Розі поліцейські затримали серійного грабіжника жінок

Співробітники сектору кримінальної поліції Довгинцівського відділення поліції затримали молодика, який зривав золоті ланцюжки та сережки з жінок похилого віку.

Наразі, зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Про те, що на вулиці інколи може бути небезпечно, здавалося б, знає кожен. Своїх жертв криворізький злодій видивлявся серед білого дня.

24-річний ніде не працюючий місцевий житель спокусився на легку наживу. Серед білого дня він підходив до жінок, зазвичай похилого віку та зривав золоті прикраси. Жертви не могли чинити йому опір, бо їх руки, як правило, були зайняті сумками.

На рахунку грабіжника декілька потерпілих, а загальна сума збитків сягає майже 20 000 гривень.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області