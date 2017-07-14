У Чернівцях невідомі у камуфляжі пограбували чоловіка на значну суму

У Чернівцях невідомі у камуфляжі пограбували чоловіка на значну суму

05:00 14.07.2017
У Чернівцях невідомі у камуфляжі пограбували чоловіка на значну суму

Днями до будинку по вулиці Січових Стрільців у Чернівцях увірвалися четверо невідомих осіб у камуфляжних костюмах і балаклавах.

Застосувавши до господарів електрошокер, розбійники зв’язали їх. Погрожуючи насильством, нападники заволоділи грошима у сумі, еквівалентній майже 330 тисяч гривень. Далі злочинці зникли у невідомому напрямку.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. А саме – розбій.

Нападникам загрожує до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна. На даний час тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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