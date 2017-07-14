У Слов'янську п’яна матір забула маленьку доньку у сусідів

5-річна дівчинка пішла гуляти до сусідки, про що сказала мамі. В гостях у жінки була її знайома, з якою вони розпивали спиртні напої. І тільки близько півночі жінка згадала про доньку. Однак вона прийшла забирати дівчинку не до тих сусідів і тоді вирішила, що донька зникла.

Близько 2 -ої години ночі в поліцію надійшов дзвінок від 28-річної жінки, яка повідомила, що у її знайомої зникла 5-річна дитина. Зі слів заявниці, вони близько двох годин намагалися самостійно розшукати дівчинку.

Коли правоохоронці прибули за вказаною адресою виявилося, що дівчинка, яку загубила нетвереза мати, знаходилась у сусідів.

45-річна багатодітна мати сама виховує трьох дітей 2004, 2007 та 2012 років народження. Раніше в поле зору правоохоронців та соцпрацівників родина не потрапляла, але після цього інциденту поліцейські деякий час будуть спостерігати та працювати з родиною, аби впевнитися, що дітям нічого не загрожує.

Поліцейські встановлюють всі обставини події. За результатами перевірки буде прийнято рішення щодо притягнення жінки до адміністративної відповідальності.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області