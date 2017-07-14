У Житомирі злодій під виглядом електромонтера краде останнє в пенсіонерів

До Житомирського відділу поліції вже звернулись дві пенсіонерки, які після візиту до їх осель нібито електромонтера виявили пропажу своїх коштів.

Правоохоронці встановлюють особу чоловіка та застерігають інших жителів обласного центру від подібних ситуацій.

83-річна власниця квартири по площі Соборній повідомила поліцейським, що близько 13:00 до її оселі під приводом перевірки електролічильника зайшов чоловік. Після його уходу жінка виявила відсутність 17 тисяч 800 гривень.

Інша житомирянка розповіла, що о 14.30 цього ж дня до її квартири по майдану Згоди теж під приводом заміни лічильника зайшов незнайомець. Згодом 88-річна пенсіонерка не дорахувалась тисячі 800 гривень власних заощаджень.

За словами заявниць, молодик був віком приблизно 30 років, 170-180 см зросту, мав коротке русяве волосся, був одягнений у сіру футболку (теніску) та сині джинсові штани. За вказаними фактами розпочато кримінальні провадження.

Водночас поліцейські застерігають жителів обласного центру: будьте обережними. Обов’язково перевіряйте документи в осіб, які називаються працівниками побутових служб і мають намір зайти у вашу оселю. Не залишайте їх без постійного нагляду навіть на нетривалий час. У разі виникнення сумнівних ситуацій запросіть сусідів або зателефонуйте за номером «102».

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області