На Вінниччині суд обрав вирок жорстокому кривднику літньої жінки

В березні оперативники затримали 25-річного жителя Київської області за підозрою у вчиненні розбійного нападу.

Зловмисник ввечері зламав вхідні двері в приватному будинку самотньої літньої мешканки Браїлова. Увірвавшись до оселі, розбійник почав вимагати у господині віддати кошти та погрожував розправою.

У сусідній кімнаті він знайшов та забрав 2 400 гривень та наказав бабусі нікому не повідомляти про те, що сталося.

Як з’ясувалось, правопорушник приїхав погостювати до сусідів старенької та не зміг втриматись від спокуси – забрати кошти в самотньої пенсіонерки. Для нього це був вже не перший кримінальний досвід – чоловік відбував покарання за зберігання наркотиків.

Літинський районний суд Вінницької області визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 (розбій) КК України та оголосив вирок – дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області