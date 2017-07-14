У Києві жителька Закарпаття пограбувала іноземця на значну суму

У Києві жителька Закарпаття пограбувала іноземця на значну суму

09:20 14.07.2017
У Києві жителька Закарпаття пограбувала іноземця на значну суму

37-річна жінка викрала із кишені чоловіка 10000 доларів США, але всеж невдовзі спритниця уже давала пояснення правоохоронцям.

До чергової частини Шевченківського управління поліції із заявою звернувся 60-річний іноземець. Він повідомив, що жінка відкрито викрала у нього гроші. На місце події негайно виїхали оперативники.

Неподалік від місця події поліцейські викрили та затримали 37-річну мешканку Закарпатської області, яку обґрунтовано підозрюють у вчиненні злочину.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Спритниці оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, їй загрожує покарання – від семи до десяти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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