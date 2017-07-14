У Києві невдомий із застосуванням балончику пограбував жінку
У Києві невдомий із застосуванням балончику пограбував жінку
Подія сталася у Солом’янському районі. Невідомий напав на 32-річну киянку поблизу місця роботи та забрав цінні речі.
На лінію 102 звернулася жінка, яка стала жертвою розбою. На місце виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронцям потерпіла пояснила, що поверталася додому з роботи.
Ідучи вулицею, розмовляла із сестрою по телефону. Раптом відчула на обличчі струмінь рідини із різким запахом. Невідомий відібрав у потерпілої телефон, золотий браслет і втік із місця події.
Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві