У Києві невдомий із застосуванням балончику пограбував жінку

Подія сталася у Солом’янському районі. Невідомий напав на 32-річну киянку поблизу місця роботи та забрав цінні речі.

На лінію 102 звернулася жінка, яка стала жертвою розбою. На місце виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Правоохоронцям потерпіла пояснила, що поверталася додому з роботи.

Ідучи вулицею, розмовляла із сестрою по телефону. Раптом відчула на обличчі струмінь рідини із різким запахом. Невідомий відібрав у потерпілої телефон, золотий браслет і втік із місця події.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві