У Херсоні заробітчанин кинувся з ножем на місцевого жителя

У Херсоні заробітчанин кинувся з ножем на місцевого жителя

22:00 14.07.2017
У Херсоні заробітчанин кинувся з ножем на місцевого жителя

У чергову частину Херсонського відділу поліції надійшло повідомлення від 42-річної жінки. Вона розповіла, що знайомий поранив ножем її брата. 31-річного потерпілого госпіталізували до лікарні, у нього діагностували непроникаюче ножове поранення.

Поліцейські встановили, що вночі потерпілий разом з сестрою і 29-річним заробітчанином з Сумської області вживали алкогольні напої. Через що між чоловіками виник конфлікт, ніхто з учасників події не пам’ятає, тому що всі були у стані сильного алкогольного сп’яніння. Під час бійки 29-річний заробітчанин наніс потерпілому ножове поранення. Поліцейські вилучили знаряддя злочину – ніж.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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