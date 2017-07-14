ДТП на Полтавщині мала несподівані наслідки у вигляді пограбування

ДТП на Полтавщині мала несподівані наслідки у вигляді пограбування

19:01 14.07.2017
ДТП на Полтавщині мала несподівані наслідки у вигляді пограбування

Працівниками поліції встановлено, що близько 17:20, у Гадячі сталася дорожньо-транспортна пригода участю двох автомобілів. Керували транспортними засобами 20-річний житель Полтавського району та 29-річний місцевий мешканець.

Унаслідок аварії ніхто не постраждав, однак після інциденту 29 річний гадяччанин, разом зі своїм 27-річним братом, відібрали у 20-річного водія-учасника ДТП особисті речі (планшет), документи та 3 тисячі гривень готівкою.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно, або за попередньою змовою групою осіб).

Речові докази працівниками поліції вилучені та повернуті власнику. Триває досудове розслідування.

Санкція статті 186-ї Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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