У Сумах конфлікт через жінку закінчився кривавим вбивством

Подія сталася в одному з приватних будинків по вул. Польова. Там між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого один завдав другому смертельного удару ножем. Після чого викликав поліцію.

Поліцейських зустрів 46-річний господар будинку. Він повідомив – це він під час бійки наніс своєму знайомому ножове поранення, від якого той одразу помер.

За висновком експертів, смерть чоловіка настала в результаті проникаючого ножового поранення в ліву частину грудної клітини. З місця пригоди правоохоронці вилучили ніж та дерев’яну палицю, які направили на експертне дослідження.

Зі слів заявника, загиблий – майбутній чоловік його колишньої дружини. Того вечора він прийшов до нього, аби в черговий раз з’ясувати стосунки. Розмови не вийшло: гість вхопив палицю і почав наносити йому удари по голові. У відповідь господар схватився за ножа.

Під час перевірки поліцейські також встановили, що обидва чоловіки були тверезі, характеризуються позитивно і раніше не притягувались до відповідальності.

Нині підозрюваний затриманий та знаходиться під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області