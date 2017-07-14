У Сумах конфлікт через жінку закінчився кривавим вбивством

У Сумах конфлікт через жінку закінчився кривавим вбивством

11:00 14.07.2017
У Сумах конфлікт через жінку закінчився кривавим вбивством

Подія сталася  в одному з приватних будинків по вул. Польова. Там між чоловіками виник конфлікт, в результаті якого один завдав другому смертельного удару ножем. Після чого викликав поліцію.

Поліцейських зустрів 46-річний господар будинку. Він повідомив – це він під час бійки наніс своєму знайомому ножове поранення, від якого той одразу помер.

За висновком експертів, смерть чоловіка настала в результаті проникаючого ножового поранення в ліву частину грудної клітини. З місця пригоди правоохоронці вилучили ніж та дерев’яну палицю, які направили на експертне дослідження.

Зі слів заявника, загиблий – майбутній чоловік його колишньої дружини. Того вечора він прийшов до нього, аби в черговий раз з’ясувати стосунки. Розмови не вийшло: гість вхопив палицю і почав  наносити йому удари по голові.  У відповідь господар схватився за ножа.

Під час перевірки поліцейські також встановили, що обидва чоловіки були тверезі, характеризуються позитивно і раніше не притягувались до відповідальності.

Нині підозрюваний затриманий та знаходиться під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області

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