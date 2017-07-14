Поліція Харківщини розкрила кошмарне вбивство із розчленуванням

31 березня цього року 55-річний мешканець міста Ізюм виявив в річці тіло людини.

На відстані близько 5 метрів від берега працівники Ізюмського відділу поліції виявили тіло жінки, віком 20-40 років, без голови та нижніх кінцівок.

Працівники поліції встановили, що загиблою є 38-річна місцева мешканка. На той час жінка знаходилась у розшуку, як безвісті зникла вже 10 днів. За фактом скоєння зухвалого злочину правоохоронці розпочали пошуки зловмисника.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління кримінального розшуку спільно зі Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області та працівниками Ізюмського відділу поліції викрили у скоєнні вбивства раніше судимого 60-річного чоловіка. Він народився та тривалий час мешкав у Донецькій області, у 2015 році після звільнення з місця позбавлення волі приїхав до сестри в гуртожиток у місто Ізюм. Зловмисник не став заперечувати своєї провини та зізнався у скоєнні злочину.

Як з’ясувалося, в день трагедії 38-річна місцева жителька прийшла до чоловіка в гості.

Після спільного розпиття спиртних напоїв між ними виникла сварка. Через ревнощі зловмисник задушив гостю та переніс її тіло до комори. Через кілька днів чоловік вирішив позбавитись від слідів злочину. Для цього він переніс тіло постраждалої до своєї кімнати, зняв з неї одяг, ножем та ножівкою розчленував тіло.

Потім зловмисник в сумці виніс частини тіла до річки Сіверський Донець. А повернувшись додому, порвав більшість речей жінки та викинув разом із її мобільним телефоном до сміттєвого баку біля гуртожитку.

У себе в кімнаті чоловік лишив ножі, якими розчленував тіло жінки, а ножівку із іншими інструментами продав на базарі за 150 гривень.

Речові докази вилучені. Наразі слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області