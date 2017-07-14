У Києві засуджено розбещувача дев’ятирічної дівчинки

У Києві засуджено розбещувача дев’ятирічної дівчинки

12:00 14.07.2017
У Києві засуджено розбещувача дев’ятирічної дівчинки
Дарницьким районним судом міста Києва підтримано принципову позицію Київської місцевої прокуратури №2 та оголошено обвинувальний вирок 28-річному киянину, котрий вчиняв розпусні дії щодо своєї малолітньої пасербиці.
 
Як вже повідомлялось, у жовтні 2016 року до правоохоронних органів звернулась мати дівчинки, яка випадково знайшла у мобільному телефоні чоловіка фотографії, які підтверджують злочин.
 
Прокурором Київської місцевої прокуратури №2 у суді повністю доведено вину зловмисника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України, тобто у задоволенні статевої пристрасті неприроднім способом із погрозою застосування фізичного насильства, з використанням безпорадного стану потерпілої особи, вчиненого щодо малолітньої дівчинки.
 
Вироком суду зловмиснику призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Крім того, суд задовольнив цивільний позов представника малолітньої потерпілої на суму 500 тис. грн.
 
Наразі обвинувачений перебуває під вартою до вступу вироку в законну силу.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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