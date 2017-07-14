У Києві засуджено розбещувача дев’ятирічної дівчинки

Дарницьким районним судом міста Києва підтримано принципову позицію Київської місцевої прокуратури №2 та оголошено обвинувальний вирок 28-річному киянину, котрий вчиняв розпусні дії щодо своєї малолітньої пасербиці.

Як вже повідомлялось, у жовтні 2016 року до правоохоронних органів звернулась мати дівчинки, яка випадково знайшла у мобільному телефоні чоловіка фотографії, які підтверджують злочин.

Прокурором Київської місцевої прокуратури №2 у суді повністю доведено вину зловмисника у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 153 КК України, тобто у задоволенні статевої пристрасті неприроднім способом із погрозою застосування фізичного насильства, з використанням безпорадного стану потерпілої особи, вчиненого щодо малолітньої дівчинки.

Вироком суду зловмиснику призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Крім того, суд задовольнив цивільний позов представника малолітньої потерпілої на суму 500 тис. грн.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою до вступу вироку в законну силу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва