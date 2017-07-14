СБУ затримала головного бухгалтера підприємства, яке фінансувало терористів

На Луганщині Служба безпеки України затримала «головного бухгалтера» одного з вуглевидобувних підприємств окупованих територій, яка у складі організованої злочинної групи брала участь у привласненні коштів від продажу вугілля та фінансуванні бойовиків ОРДЛО.

Правоохоронці затримали жінку 9 липня на українсько-російському кордоні, коли вона намагалась потрапити на контрольовану територію.

Затриманій «бухгалтерці» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Судовий розгляд у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (вчинене організованою групою привласнення майна в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, триває.

За матеріалами прес-центру СБУ