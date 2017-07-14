Жителя Києва засуджено за фінансування тероризму, - СБУ

Шевченківський районний суд міста Києва визнав мешканця столиці винним у фінансуванні тероризму.

Виходець з Донецької області, який займався в Києві підприємницькою діяльністю, періодично передавав гроші на тимчасово окуповану територію для одного з бойовиків терористичної організації. При цьому зловмисник використовував схему неформальних фінансових взаєморозрахунків, що дозволяла йому приховано здійснювати «грошові перекази», без фізичного переміщення грошей через лінію розмежування.

Співробітники СБУ припинили незаконну діяльність «донора» терористів, затримавши його в березні цього року.

Зловмисник визнав свою провину. Суд призначив йому покарання у виді п’яти років позбавлення волі, з іспитовим строком три роки, та з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю на два роки.

За матеріалами прес-центру СБУ