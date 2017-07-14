На Донеччині вислухав вирок суду винуватець смертельної ДТП

Вироком Апеляційного суду Донецької області 29-річного чоловіка, з вини якого у дорожньо-транспортній пригоді загинуло троє осіб, визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.286 КК України, та засуджено до 8 років позбавлення волі.

Трагедія сталася у листопаді 2014 року в Бахмутському районі. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, знаходився за кермом автомобіля «ВАЗ-2109» з п’ятьма пасажирами. Рухаючись у напрямку Бахмута, водій знехтував правилами дорожнього руху, перевищив встановлену швидкість та скоїв зіткнення з автомобілем «КАМАЗ», який стояв на краю проїжджої частини.



У результаті вказано дорожньо-транспортної події троє пасажирів (жінка та двоє чоловіків) отримали травми, несумісні із життям. Водій з місця аварії втік.

Під час апеляційних слухань прокурор навів достатньо доказів провини водія, врахувавши які, колегія суддів частково скасувала вирок Артемівського міськрайонного суду, яким чоловіка було засуджено до п’яти років позбавлення волі, та призначила нове покарання – 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області