Жінку, яка продала дитину у сексуальне рабство, засуджено на Кіровогрдащині

За послідовної та принципової позиції прокуратури області до реального терміну покарання у виді 5 років позбавлення волі засуджено 43-річну мешканку області, яка продала неповнолітню дівчину-сироту у сексуальне рабство.

Судовим слідством встановлено, що обвинувачена перемістила неповнолітню до Російської Федерації, де згодом продала її до місць розпусти. Проте, потерпілій вдалось звернутись за допомогою до правоохоронних органів та повернутись в Україну.

У свою чергу засуджена майже 5 років переховувалась від слідства та перебувала у міжнародному розшуку. Зважаючи, що за скоєний злочин судом першої інстанції жінку засуджено до умовного позбавлення волі, прокуратура звернулась до апеляційного суду та домоглась призначення для останньої справедливого покарання.

Так, вироком апеляційного суду області її визнано винною за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України та засуджено до 5 років реального позбавлення волі та взято під варту у залі суду.

За матеріалами прес-служби прокуратури Кіровоградської області