У сільському будинку на Полтавщині вибух гранати вбив двох людей

«Трагедія сталася напередодні, близько 18:30, у селі Калайдинці Лубенського району. 34-річний чоловік загинув на місці. Двоє підлітків у тяжкому стані доставлені до лікарні, де один з них помер,» - повідомив Сергій Чиж, виконуючий обов’язки начальника поліції Полтавщини.

Про вибух односельці повідомили до медиків та поліції.

Виїздом на місце події було встановлено, у коридорі будинку зірвалася граната, ймовірно, Ф-1. Унаслідок події загинув місцевий чоловік, а двоє 16-річних юнаків, з Чорнухинського та Пирятинського районів Полтавщини, отримали тяжкі поранення та доставлені до лікарні.

Згодом один із неповнолітніх від отриманих травм помер у медичній установі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

На місці події працювали місцева слідчо-оперативна група, працівники обласного апарату та фахівці-вибухотехніки.

Наразі робота правоохоронців продовжується, встановлюються всі обставини трагедії.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області