У Слов'янску крихітна дитина вижила після падіння з вікна 5-го поверху

У момент падіння батьки дитини перебували у сусідній кімнаті. Дівчинку госпіталізовано до травматологічного відділення.

Повідомлення про нещасний випадок надійшло на початку дев'ятої ранку.

Попередньо встановлено, що дівчинка самостійно піднялась на підвіконня, сперлась на москітну сітку та випала з вікна.

Зазначений факт внесений до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян відділу поліції, проводиться перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області