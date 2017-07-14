У Слов'янску крихітна дитина вижила після падіння з вікна 5-го поверху

У Слов'янску крихітна дитина вижила після падіння з вікна 5-го поверху

16:00 14.07.2017
У Слов'янску крихітна дитина вижила після падіння з вікна 5-го поверху

У момент падіння батьки дитини перебували у сусідній кімнаті. Дівчинку госпіталізовано до травматологічного відділення.

Повідомлення про нещасний випадок надійшло на початку дев'ятої ранку.

Попередньо встановлено, що дівчинка самостійно піднялась на підвіконня, сперлась на москітну сітку та випала з вікна.

Зазначений факт внесений до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян відділу поліції, проводиться перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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