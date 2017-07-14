У Слов'янску крихітна дитина вижила після падіння з вікна 5-го поверху
У Слов'янску крихітна дитина вижила після падіння з вікна 5-го поверху
У момент падіння батьки дитини перебували у сусідній кімнаті. Дівчинку госпіталізовано до травматологічного відділення.
Повідомлення про нещасний випадок надійшло на початку дев'ятої ранку.
Попередньо встановлено, що дівчинка самостійно піднялась на підвіконня, сперлась на москітну сітку та випала з вікна.
Зазначений факт внесений до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян відділу поліції, проводиться перевірка.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області