На Донеччині тіло потопельника змушені були діставати водолази
На Донеччині тіло потопельника змушені були діставати водолази
Об 11:49 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про потонулого у ставку у м. Селидове Донецької області. За вказаною адресою була спрямована група водолазних робіт Аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону.
По прибуттю до місця події рятувальники вилучили зі ставка тіло потонулого. Ним виявися чоловік 1987 року народження.
Від Головного управління залучалось 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області