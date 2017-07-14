На Донеччині тіло потопельника змушені були діставати водолази

Об 11:49 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про потонулого у ставку у м. Селидове Донецької області. За вказаною адресою була спрямована група водолазних робіт Аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону.

По прибуттю до місця події рятувальники вилучили зі ставка тіло потонулого. Ним виявися чоловік 1987 року народження.

Від Головного управління залучалось 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Донецькій області