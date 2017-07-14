У Харкові під час пожежі власниця квартири вижила, я сусід загинув

На номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Ньютона, 135а Слобідського району міста Харкова.

До місця виклику відразу було направлено 2 відділення ДСНС на автоцистернах та 1 відділення на автодрабині. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що у квартирі на 5-му поверсі горів електрощит. Площа пожежі склала біля 1 кв.м. В результаті плавлення електропроводів та пластмасового корпусу виникло сильне задимлення. Мешканка квартири, а також їхні сусіди намагались самотужки загасити пожежу. Підрозділ рятувальників, що першим прибув на пожежу негайно евакуював усіх мешканців на свіже повітря та швидко ліквідував загоряння.

В результаті дії токсичних продуктів горіння отруєння чадним газом отримали: жінка 1939 року народження, власниця квартири де виникла пожежа, а також чоловік 1945 року народження, мешканець квартири на 4-му поверсі. Саме чоловіка вже у непритомному стані рятувальники винесли на свіже повітря та надавали йому першу допомогу до прибуття медиків.

Фахівці швидкої медичної допомоги, які згодом прибули до місця виклику також намагались привести чоловіка до тями за допомогою спеціальних пристроїв для надання екстреної допомоги. Нажаль медикам не вдалось реанімувати чоловіка. Він загинув у кареті швидкої медичної допомоги, не приходячи до тями.

Ймовірна причина виникнення пожежі – коротке замикання електропроводки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Харківській області