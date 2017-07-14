На Херсонщині маленька дитина загинула на очах безпорадних дорослих

О 09:35 на номер Служби порятунку «101» у смт. Високопілля від чергового райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що під час купання на річці Інгулець біля села Розівка зникла під водою 9-річна дівчинка.

Попередньо встановлено, що дорослі, які знаходились поряд, допомогти дитині не змогли, бо не вміли плавати.

На місце події було направлено водолазну групу обласної служби ДСНС. Після проведених пошуків водолази дістали тіло дитини з води.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Херсонській області