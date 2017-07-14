Після ДТП на Волині тіло водія з розбитого авта діставали рятувальники

Після ДТП на Волині тіло водія з розбитого авта діставали рятувальники

22:30 14.07.2017
Після ДТП на Волині тіло водія з розбитого авта діставали рятувальники

О 20:09 до Служби «101» від чергового швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що на автодорозі «Маневичі – Луцьк» поблизу села Озеро Ківерцівського району трапилась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув водій легкового автомобіля.

Для ліквідації наслідків ДТП та вилучення тіла загиблого із понівеченого автомобіля були направлені співробітники Аварійно-рятувального загону спецпризначення та працівники чергової варти 6-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Ківерці.

Співробітники ДСНС демонтувати пошкоджені елементи автотранспортного засобу та вилучили тіло 30-річного лучанина.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Волинській області

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