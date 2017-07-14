Прокуратура вимагає взяття під варту підозрюваного у причетності до ІДІЛ

Прокуратура вимагає взяття під варту підозрюваного у причетності до ІДІЛ

16:40 14.07.2017
Прокуратура вимагає взяття під варту підозрюваного у причетності до ІДІЛ
Дергачівська місцева прокуратура звернеться до суду з вимогою взяти під варту 26-річного громадянина Російської Федерації, який знаходився у міжнародному розшуку за підозрою у причетності до ІДІЛ, зокрема, в участі у бойових діях в Сирії.
Викрили  чоловіка 13 липня минулого року. Під час затримання на парковці одного з харківських супермаркетів співробітниками СБУ, чоловік вчинив опір та намагався втекти.
 
Зловмисник знаходився у міжнародному розшуку з 2014 року. У 2016 році його викрили та затримали у м. Чернігові. Чоловік під вартою чекав екстрадиції.
У грудні 2016 року суд змінив міру запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю (електронний браслет) у зв'язку з закінченням строку екстрадиційного арешту. Однак підозрюваний браслет зняв і переховувався від правоохоронців.
 
Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникам правоохоронних органів).
 
Вирішується питання щодо екстрадиції зловмисника до Росії.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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