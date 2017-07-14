Прокуратура вимагає взяття під варту підозрюваного у причетності до ІДІЛ

Дергачівська місцева прокуратура звернеться до суду з вимогою взяти під варту 26-річного громадянина Російської Федерації, який знаходився у міжнародному розшуку за підозрою у причетності до ІДІЛ, зокрема, в участі у бойових діях в Сирії.

Викрили чоловіка 13 липня минулого року. Під час затримання на парковці одного з харківських супермаркетів співробітниками СБУ , чоловік вчинив опір та намагався втекти.

Зловмисник знаходився у міжнародному розшуку з 2014 року. У 2016 році його викрили та затримали у м. Чернігові. Чоловік під вартою чекав екстрадиції.

У грудні 2016 року суд змінив міру запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю (електронний браслет) у зв'язку з закінченням строку екстрадиційного арешту. Однак підозрюваний браслет зняв і переховувався від правоохоронців.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникам правоохоронних органів).

Вирішується питання щодо екстрадиції зловмисника до Росії.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області