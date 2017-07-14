СБУ знешкодила міжрегіональну мережу фальшивомонетників

Міжрегіональне злочинне угрупування, що спеціалізується на виготовленні та збуті підробок іноземної валюти в особливо великих розмірах, знешкодили на Тернопільщині співробітники підрозділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Високоякісний друк банкнот номіналом 100 та 50 доларів США фальшивомонетники здійснювали у промислових масштабах із використанням обладнання одного із поліграфкомбінатів Західної України. Підробки містили чимало загальновідомих захисних елементів, що відображалися навіть під ультрафіолетовим світлом.

Оперативники Тернопільського управління СБУ спільно з поліцією та прокуратурою затримали двох організаторів угрупування під час виготовлення чергової партії підробленої готівки.

Правоохоронці провели 15 обшуків у помешканнях та офісах ділків. Вилучено банкноти із ознаками підроблення, а також численні знаряддя та витратні матеріали для виготовлення фальшивок, зокрема: кліше, прозорі плівки із зображеннями банкнот, спеціально підготовлені аркуші паперу із нанесеною розміткою контурів купюр та відтисками портрета президента Франкліна, комп’ютерну техніку тощо.

На станки та обладнання поліграфічного комбінату, що використовувалися фальшивомонетниками, накладено арешт. За попередньою оцінкою фахівців, вдалося запобігти підробленню та потраплянню у відкритий обіг валюти на більше ніж шість мільйонів доларів США.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 199 (виготовлення підроблених грошей) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

За матеріалами прес-центру СБУ