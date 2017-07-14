У Запоріжжі патрульні поліції затримали злодія, який заліз до квартири

У Запоріжжі патрульні поліції затримали злодія, який заліз до квартири

23:00 14.07.2017
У Запоріжжі патрульні поліції затримали злодія, який заліз до квартири

Патрульні поліцейські Запоріжжя отримали виклик від чергового лінії 102 про те, що на вулиці Столєтова заявник почув звук розбиття скла в сусідньому будинку. Екіпаж патрульних негайно прибув на місце виклику.

Оглянувши будинок, патрульні помітили розбите вікно. Всередині будинку поліцейські почули шурхіт.

Сусідка з дозволу власниці будинку надала правоохоронцям ключі, тож інспектори затримали в будинку чоловіка. Підозрюваний помітно нервував та не міг пояснити, чому знаходиться в будинку.

Як з'ясувалося згодом, у затриманого вже були проблеми із законом. 31-річний чоловік на черговий майновий злочин пішов, відбуваючи умовний термін за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

На місце викликали слідчих Дніпровського відділку поліції Запорізької області. Затриманого доставили до відділку поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

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