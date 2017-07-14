На Закарпатті підліток на мотоциклі збив жінку та втік з місця ДТП

На Закарпатті підліток на мотоциклі збив жінку та втік з місця ДТП

21:30 14.07.2017
На Закарпатті підліток на мотоциклі збив жінку та втік з місця ДТП

16-річний школяр на мотоциклі наїхав на жінку-пішохода, яка стояла на узбіччі біля власного будинку. Хлопець з місця ДТП зник, жінку з численними травмами доставили до лікарні.

У с. Страбичово Мукачівського району хлопець на мотоциклі скоїв наїзд на жінку-пішохода.

Працівники Мукачівського районного відділення поліції оперативно розшукали винуватця дорожньо-транспортної пригоди. Ним виявився неповнолітній односелець 54-річної потерпілої. 16-річний хлопець на мотоциклі марки «Spark» рухався узбіччям у напрямку Мукачева і не впорався з керуванням, в результаті чого здійснив наїзд на жінку.

Як встановили оперативники кримінальної  поліції, мотоцикл, на якому рухався хлопець – без відповідних документів,  реєстраційного номерного знаку,  а сам водій не має водійського посвідчення.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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