У Львові побились п’ятеро чоловіків, поліція веде розслідування

Правоохоронці встановили особи усіх учасників бійки та відкрили кримінальне провадження.

На оперативну лінію 102 вчора, 13 липня, о 21:32 до правоохоронців надійшло повідомлення про бійку у дворі будинку 147 по вулиці Городоцькій у Львові. На місце події виїжджали патрульні та слідчо-оперативна група Франківського відділу поліції.

Правоохоронці встановили особи усіх учасників бійки – п’ятьох чоловіків віком від 25 до 39 років. Двоє з них – львів’яни, ще двоє – мешканці Закарпаття та один мешканець Запоріжжя. Троє з легкими тілесними ушкодженнями звернулись по медичну допомогу.

Усі учасники бійки відмовились писати заяви та повідомили правоохоронців, що претензій один до одного не мають.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області