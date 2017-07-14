П’яний конфлікт на Тернопільщині призвів до загибелі людини

"Погіршився стан здоров'я і сусід втратив свідомість під час конфлікту", - повідомлення такого змісту надійшло на лінію "102" Борщівського відділення поліції. Заявник сказав, що товариш знаходиться на його подвір'ї у с.м.т Мельниця-Подільська і йому потрібна допомога.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, а також спеціалісти з обласного управління поліції. Зайшовши на територію, правоохоронці знайшли тіло місцевого мешканця, 1970 року народження, без ознак життя. При огляді чоловіка експерти виявили численні тілесні ушкодження - садна й забої на обличчі та тілі.

За словами старшого слідчого-криміналіста Сергія Киселя, тридцятиоднорічного власника оселі працівники поліції застали на власному подвір'ї. За попередньою інформацією він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Спочатку мешканець борщівщини стверджував, що ушкодження його знайомий отримав в результаті падіння, бо втратив свідомість.

Проте уже за деякий час житель Мельниці-Подільської у всьому зізнався. Він розповів, що розпивав з сусідом спиртні напої. Потім між ними виник конфлікт, який переріс у бійку.

Тіло загиблого оглянув судмедексперт. За попередніми даними, під час бійки потерпілий отримав закриту травму живота і у нього поламані кілька ребер.

Тепер чоловік відповідатиме перед законом відповідно до статті 121 частина 2 ККУ - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Підозрюваного затримали. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області