Одразу четверо юнаків постраждали під час карколомної ДТП на Житомирщині

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько у с. Радянському. Водія автомобіля та трьох його пасажирів госпіталізовано. Поліцією розпочато кримінальне провадження.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Бердичівського відділу поліції.

За попередніми даними, водій автомобіля «Volkswagen Caddy», 25-річний житель м. Бердичева, на заокругленій ділянці дороги не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

У результаті ДТП водій та троє пасажирів автомобіля, жителі районного центру віком 16 та 17 років, були госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області