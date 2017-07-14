На території зони ЧАЕС поліція виявила групу збирачів ягід

На території зони ЧАЕС поліція виявила групу збирачів ягід

15:20 14.07.2017
На території зони ЧАЕС поліція виявила групу збирачів ягід

Під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання зони відчуження та зони (безумовного) обов’язкового відселення, працівники відділу поліції зони ЧАЕС спільно з бійцями полку поліції особливого призначення виявили 20 громадян з Ровенської області.

Групу осіб виявили в лісовому масиві, в районі відселеного смт. Вільча Поліського району. Жителі Рівненщини незаконно проникли на територію зони ЧАЕС назбирати лісових ягід. Однак не встигли – у цьому їм завадили працівники поліції.

Відносно правопорушників складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського районного суду Київщини для прийняття рішення.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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