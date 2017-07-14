У Києві поліцейські оперативно затримали жорстоких кривдників молодика

У Києві поліцейські оперативно затримали жорстоких кривдників молодика

15:40 14.07.2017
У Києві поліцейські оперативно затримали жорстоких кривдників молодика

Подія сталася вночі в одному із парків Солом’янського району. Жителі сусідньої області побили чоловіка та відібрали у нього телефон.

Потерпілий повертався додому через парк ім. Островського. На лавці сиділи двоє невідомих, із якими в нього зав’язалася розмова щодо музичних вподобань. Чоловік почав показувати відеоролики на своєму телефоні. Тоді один зі зловмисників підійшов до нього ззаду та вдарив по голові. Потерпілий впав, а нападники продовжили бити його ногами. Потім відібрали телефон та втекли.

Потерпілий надав поліції детальний опис своїх «співбесідників» - і вже за кілька хвилин їх затримали. Обидва чоловіки заявили, що нещодавно приїхали до столиці з Чернігівської області. У рюкзаку одного із них поліцейські знайшли мобільний телефон, який належить потерпілому.

Слідчі Солом’янського управління поліції оголосили чоловікам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує позбавлення волі на строк до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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